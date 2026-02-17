Borussia Dortmund vence Atalanta (2-0) em casa na ida da repescagem da Champions

O Borussia Dortmund ficou mais perto das oitavas de final da Liga dos Campeões após vencer a Atalanta por 2 a 0 em casa, nesta terça-feira (17), no jogo de ida da repescagem da Liga dos Campeões. Apesar do atraso no pontapé inicial e de ter apenas um zagueiro de ofício em campo, o Dortmund controlou a partida do início ao fim.

O artilheiro guineano Serhou Guirassy abriu o placar para o Dortmund logo no início e, no final do primeiro tempo, deu a assistência para o gol de Maximilian Beier, garantindo a vantagem para os alemães antes do jogo de volta na Itália, na próxima semana.

"Foi um começo perfeito, mas uma noite estranha", disse Guirassy à Amazon Prime. "Ficamos presos no trânsito por uma hora e quinze minutos e só tivemos dez minutos para nos preparar e entrar em campo depois que chegamos, então foi ótimo, claro, marcar o gol de cabeça logo aos três minutos". O meio-campista do Dortmund, Julian Brandt, disse aos repórteres que a vantagem de 2 a 0 "ainda é perigosa" antes do jogo de volta em Bergamo, mas elogiou o foco de sua equipe apesar dos contratempos pré-jogo. "Muita coisa está funcionando a nosso favor agora. Mesmo em situações difíceis, estamos conseguindo lidar com elas. Conseguimos transformar o estresse em energia quando começamos. Isso nos deixou um pouco mais alertas hoje, mas não deve se tornar a norma", disse Brandt sobre o atraso.