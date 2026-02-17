Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Atleta israelense do bobsled se indigna com comentários na TV suíça

O integrante da equipe israelense de bobsled Adam Edelman considerou impossível "dar crédito" ao comentário de um jornalista da emissora suíça RTS, que questionou a presença do atleta nos Jogos Olímpicos de Milão-Cortina quando ele competiu na segunda-feira, o que provocou uma polêmica.

"Edelman, primeira participação nos Jogos Olímpicos, que se autodefine como sionista até a medula, cito textualmente", afirmou de início o comentarista suíço no momento da largada do bobsled a 2 israelense composto por Edelman e Menachem Chen.

Em seguida, o comentarista recordou "as mensagens nas redes sociais" publicadas por esse atleta "a favor do genocídio em Gaza".

"Recordemos que genocídio é o termo empregado pela comissão de investigação da ONU na região", acrescentou.

Uma comissão internacional mandatada ONU e várias ONGs, entre elas Anistia Internacional e Human Rights Watch, acusam Israel de perpetrar um genocídio em Gaza, acusações que o governo do país classifica como "falsas" e "antissemitas".

Nenhum tribunal internacional, no entanto, determinou que Israel tenha cometido genocídio na Faixa de Gaza, em sua campanha militar lançada após o ataque do movimento islamista Hamas em 7 de outubro de 2023.

O jornalista suíço também recordou as declarações de Edelman, que "disse, cito textualmente, que a intervenção militar israelense era a guerra moralmente mais justa da história".

"Podemos, portanto, questionar sua presença aqui em Cortina durante estes Jogos", prosseguiu o jornalista.

Edelman reagiu por meio de sua conta no X a esses comentários: "Estou ciente da diatribe que o comentarista lançou (...) contra a equipe (...) Não acredito ser possível presenciar isso e dar algum crédito aos comentários".

O atleta acrescentou que a formação israelense de bobsled que participa pela primeira vez dos Jogos "é uma equipe composta por seis israelenses orgulhosos de terem alcançado o nível olímpico".

"Não temos treinador. Não temos um programa ambicioso. Apenas um sonho, determinação e um orgulho inabalável por aqueles que representamos", escreveu.

"Trabalhamos juntos para alcançar um objetivo incrível e superá-lo. Porque é isso que os israelenses fazem", enfatizou.

Questionado sobre o assunto nesta terça-feira (17) pela manhã em sua coletiva de imprensa diária, o porta-voz do COI, Mark Adams, afirmou que "os comentários específicos de um comentarista são uma questão que diz respeito à emissora".

Contatada pela AFP na manhã de terça-feira, a RTS ainda não havia se pronunciado.

