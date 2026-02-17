Atirador matou ex-mulher e filho em ataque a pista de hóquei nos EUA, diz polícia

O homem que abriu fogo durante um jogo de hóquei em uma pista de gelo em Rhode Island matou sua ex-mulher e um filho, disseram as autoridades nesta terça-feira, 17. A chefe de polícia de Pawtucket, Tina Goncalves, disse que as vítimas eram a ex-esposa do atirador, Rhonda Dorgan, e o filho adulto, Aidan Dorgan. Três outras pessoas ficaram feridas: os pais da ex-mulher do atirador e um amigo da família, disse Goncalves. A polícia disse que o atirador morreu de um ferimento de bala.

Investigadores informaram mais cedo que um espectador abriu fogo contra o homem e o impediu de atirar contra outras pessoas, mas a investigação apurou que ele se matou.

A polícia identificou o atirador como um homem de 56 anos. Goncalves acrescentou que ele havia ido a outros jogos de hóquei antes sem incidentes. A chefe de polícia disse que o atirador não conversou com parentes antes de o ataque acontecer. Os investigadores falaram com quase 100 testemunhas até a noite de segunda-feira, 16, enquanto tentam juntar o que aconteceu naquela tarde dentro da Arena Dennis M. Lynch em Pawtucket, a poucos quilômetros de Providence. Goncalves afirmou ainda que pelo menos três espectadores conseguiram conter o atirador e que ele ainda conseguiu pegar uma segunda arma de fogo. Ele então morreu de um tiro autoinfligido, disse Goncalves.

O jogo de hóquei foi transmitido ao vivo pela LiveBarn, uma plataforma de streaming para eventos esportivos juvenis, cujos vídeos foram compartilhados nas redes sociais mostrando jogadores no gelo enquanto sons de estalos são ouvidos. As imagens revelam que jogadores nos bancos mergulham para se proteger, enquanto atletas no gelo patinam freneticamente em direção às saídas e pessoas que assistiam ao jogo fogem de seus assentos. A conta de mídia social da LiveBarn tem emitido avisos para aqueles que compartilharam o vídeo de que não têm permissão para fazê-lo. O homem que matou a ex-mulher e filho era funcionário da General Dynamics Bath Iron Works, uma instalação de construção naval em Bath, Maine, que tem contratos com a Marinha dos EUA, disse David Hench, um porta-voz do estaleiro, na terça-feira. Hench não respondeu a perguntas sobre o cargo dele ou quanto tempo trabalharam no estaleiro.

Atirador era dono de armas e ex-fuzileiro naval Uma colega, Destiny Mackenzie, lembrou que os dois frequentemente conversavam sobre família. Mackenzie disse que a ex-esposa do homem nunca foi citada por ele, mas que um filho que jogava hóquei era um tópico frequente. "Famílias e crianças agora têm que viver com as imagens dessa tragédia. É para essas famílias que envio minhas condolências. A realidade de nossas leis sobre armas precisa de uma grande reconsideração e é lamentável que armas caiam nas mãos de indivíduos tão doentes", ela escreveu em uma mensagem para a Associated Press.

Mackenzie disse que o atirador tinha um temperamento ruim que às vezes levava a discussões acaloradas com colegas. Vestia-se de mulher e gostava de ser chamado por nome feminino, contou ela. Outro colega de trabalho disse que ele parecia estar dividido sobre a questão da aceitação transgênero: em algumas vezes, mostrava-se orgulhoso da transição e em outro momento, envergonhado. Esse colega de trabalho, que falou sob condição de anonimato por medo de represálias no local de trabalho, disse que sabia que o atirador possuía armas, mas não tinha certeza de quantas. Ele serviu brevemente no Corpo de Fuzileiros Navais, alistando-se em 26 de abril de 1988, de acordo com registros militares fornecidos pelo serviço, mas seu serviço foi de curta duração. Menos de três meses depois, em 13 de julho, ele foi separado do serviço com a menor patente militar.