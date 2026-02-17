Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ao menos 17 mortos em onda de ataques no noroeste do Paquistão

Autor Lehaz Ali
Lehaz Ali Autor
Tipo Notícia

Dois ataques com explosivos e um confronto a tiros entre policiais e combatentes no Paquistão causaram a morte de 17 pessoas, 14 agentes de segurança e três civis, anunciou na noite de segunda-feira (16) um funcionário da segurança.

Os três incidentes ocorreram na segunda-feira na província noroeste de Jaiber Pajtunjuá, em um momento em que as forças de segurança paquistanesas combatem uma crescente insurgência nas províncias fronteiriças com o Afeganistão.

Ativistas lançaram um veículo carregado de explosivos contra um muro perto de um posto de controle no distrito de Bajaur, deixando 11 membros das forças de segurança e uma jovem mortos, anunciou o Exército nesta terça-feira.

Uma explosão provocou "danos significativos" às casas vizinhas e causou "o martírio de uma jovem inocente", além de ferir outras sete pessoas, informou o comunicado militar.

O Exército classificou o ocorrido como um "ataque terrorista covarde" e atribuiu a autoria a um grupo "favorável à Índia".

Em outro ataque na cidade de Bannu, uma bomba colocada em um triciclo explodiu em uma delegacia, onde matou dois civis e feriu 17, segundo o funcionário.

Enquanto isso, três policiais e três combatentes morreram durante uma operação de busca no distrito de Shangla.

A polícia de Jaiber Pajtunjuá afirmou em um comunicado que os três combatentes mortos no tiroteio estiveram envolvidos em "ataques contra cidadãos chineses".

O grupo jihadista Estado Islâmico (EI) assumiu neste mês a autoria de uma enorme explosão suicida em uma mesquita xiita na capital, Islamabad, que deixou pelo menos 31 mortos e 169 feridos.

A China destinou bilhões de dólares ao Paquistão nos últimos anos, mas seus projetos provocaram ressentimento entre a população local.

