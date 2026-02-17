Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Alcaraz sofre contra Rinderknech mas avança em sua estreia no Aberto do Catar

Tipo Notícia

O número um do mundo, Carlos Alcaraz, deu um passo importante rumo ao seu primeiro título do Aberto do Catar ao derrotar Arthur Rinderknech, o francês melhor ranqueado do mundo, por 6-4 e 7-6 (7/5) em sua partida de estreia em Doha, nesta terça-feira (17). 

O espanhol de 22 anos conquistou sua oitava vitória consecutiva em uma hora e 47 minutos, a primeira desde que venceu o Aberto da Austrália no início deste mês e se tornou o jogador mais jovem a conquistar os quatro títulos de Grand Slam.

Apesar de ter tido mais dificuldades do que o esperado contra Rinderknech, número 30 do ranking da ATP, Alcaraz manteve seu retrospecto 100% vitorioso contra o francês, a quem já havia derrotado em todos os quatro confrontos anteriores: dois em quadras duras, como a do Catar, e dois na grama. 

O espanhol enfrentará outro francês, Valentin Royer (60º), de 24 anos, nas oitavas de final. Royer derrotou seu compatriota Pierre-Hugues Herbert (190º) por 6-0 e 6-3 na segunda-feira. 

Seu principal rival, o italiano Jannik Sinner, número dois do mundo, também se classificou para as oitavas de final na segunda-feira, derrotando com facilidade o tcheco Tomas Machac (31º) por 6-1 e 6-4.

--- Resultados desta terça-feira do ATP de Doha:

1ª rodada (simples masculino):

Carlos Alcaraz (ESP/N.1) x Arthur Rinderknech (FRA) 6-4, 7-6 (7/5)

Marton Fucsovics (HUN) x Hady Habib (LBN) 6-3, 6-3

Karen Khachanov (RUS/N.7) x Shintaro Mochizuki (JPN) 6-1, 3-6, 6-4

Stefanos Tsitsipas (GRE) x Moez Echargui (TUN) 6-4, 6-4

Fabian Marozsan (HUN) x Ugo Humbert (FRA) 6-3, 6-1

Jirí Lehecka (CZE/N.8) x Jenson Brooksby (EUA) 6-3, 6-3

Zizou Bergs (BEL) x Giovanni Mpetshi Perricard (FRA) 6-3, 6-7 (5/7), 6-4

Quentin Halys (FRA) x Pablo Carreno Busta (ESP) 4-6, 7-5, 6-3

Zhang Zhizhen (CHN) x Roberto Carballés (ESP) 6-4, 6-4

