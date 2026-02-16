Zelensky: relatórios de inteligência indicam que Rússia planeja ataques massivos à Ucrânia

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou nesta segunda-feira, 16, que relatórios da inteligência do país indicam que a Rússia está preparando novos ataques massivos à infraestrutura energética do país, o que demanda preparação da defesa aérea ucraniana. "Esses são ataques combinados que requerem proteção especial e suporte correspondente de nossos parceiros. Qualquer atraso no fornecimento de mísseis de defesa aérea, qualquer entrega tardia contribui para aumentar os danos dos ataques", disse Zelensky há pouco em sua conta no X.

Na Conferência de Segurança de Munique, realizada durante o último fim de semana, líderes europeus de países como Alemanha, Polônia, Finlândia e a Comissão Europeia se reuniram para discutir a guerra da Ucrânia. O Secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, estava previsto no encontro, mas não compareceu.