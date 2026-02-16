Zelenski questiona diplomacia russa após ataques à rede de energia às vésperas de cúpula

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, afirmou em postagem na rede social X, nesta segunda-feira, 16, que apenas a pressão sobre a Rússia e garantias claras de segurança para a Ucrânia podem levar ao fim do conflito. A declaração ocorreu após ataques russos contra a infraestrutura de energia do país no domingo, 15.

"Mesmo na véspera das reuniões trilaterais em Genebra, o exército russo não recebeu outras ordens além de continuar atacando a Ucrânia. Isso diz muito sobre como a Rússia encara os esforços diplomáticos de seus parceiros", declarou o líder ucraniano.