Violência de direita aumenta na Alemanha

Polícia registrou 1.521 crimes violentos associados a convicções políticas de direita em 2025, segundo dados preliminares apresentados pelo governo.O número de crimes violentos associados a convicções políticas de direita aumentou na Alemanha, totalizando 1.521 casos em 2025, apontam dados preliminares de registros policiais compilados pelo governo. Em 2024, 1.488 crimes do tipo haviam sido registrados pela Polícia Federal alemã; em 2023, 1.270. Crimes violentos incluem assassinato, agressão física, perturbações graves da ordem pública, interferência grave no trânsito, detenção ilegal e resistência às autoridades da lei. Total de crimes associados a ideologias de direita caiu Apesar do aumento no número de crimes violentos, quando se consideram também os crimes não violentos associados a convicções políticas de direita, o total de registros diminuiu 4% em 2025, totalizando 41.072 queixas. São classificados como crimes não violentos a difamação do Estado e de seus símbolos, incitação ao ódio e insultos. Os dados vieram à tona após um requerimento protocolado pelo partido A Esquerda. Os números são preliminares e podem ser revistos à medida que novos dados são compilados e as investigações policiais avançam, já que o esclarecimento das motivações de um crime costuma demandar um certo tempo. ra (dpa, DW)