Ultradireita alemã fará evento no 100º aniversário de congresso nazista

Partido de ultradireita alemão está sob críticas por "semelhanças" entre sua convenção nacional e reunião decisiva de 1926 do partido nazista de Hitler, o NSDAP.Políticos e historiadores reagiram desgostosos à decisão do partido de ultradireita Alternativa para a Alemanha (AfD) de realizar sua convenção nacional nos dias 4 e 5 de julho em Erfurt, no estado da Turíngia. O motivo da revolta é que, exatos cem anos antes, em 1926, o mesmo estado sediou uma reunião decisiva do NSDAP, partido que levaria o nazista Adolf Hitler ao poder em 1933. "Os paralelos conscientemente escolhidos mostram, mais uma vez, que tipo partido a AfD é", disse a deputada federal conservadora Serap Güler, da União Democrata Cristã (CDU), ao jornal Kölner Stadt-Anzeiger. "A AfD sabe exatamente o que está fazendo. Enoja-me ver quão pouca decência e respeito esse partido tem perante nossa história. Meu Deus, quão burros eles acham nós somos?" Güler pertence ao mesmo partido do chefe de governo alemão, o chanceler federal Friedrich Merz. Crítica semelhante foi feita pelo deputado social-democrata Rolf Mützenich, cujo partido, o SPD, também integra a coalizão de governo. Mützenich acusou a AfD de recorrer deliberadamente a provocações para ganhar holofotes, e disse que a data não pode ser uma mera coincidência histórica. Há quem também tenha visto na escolha da AfD um gesto simbólico deliberado, tanto em aceno à extrema direita, que conhece a história do NSDAP de Hitler, quanto aos eleitores despolitizados da sigla, ao se fazer de desentendida e minimizar o significado histórico do congresso nazista de 1926. AfD critica "instrumentalização da história" O chefe do diretório estadual da AfD na Turíngia, Stefan Möller, rejeitou as críticas. "Quem, por causa do congresso da AfD em Erfurt, traça paralelos fatais com o congresso do NSDAP em Weimar há cem anos, está claramente interessado somente em uma instrumentalização forçada da história", disse ao Kölner Stadt-Anzeiger. O NSDAP, que demonstrou sua vocação autoritária anos antes de chegar ao poder, chegou a ser proibido entre novembro de 1923 e fevereiro de 1925, após uma tentativa fracassada de golpe contra a República de Weimar. O congresso de 1926, realizado em 3 e 4 de julho em Weimar, foi o primeiro após a refundação do partido. Na ocasião, foi criada a juventude hitlerista. O evento foi realizado na mesma cidade onde, sete anos antes, foi fundada a República de Weimar. ra (dpa, epd, AFP)

