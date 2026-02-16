UE pede a Israel que revogue aprovação de registro de terras na Cisjordânia

A União Europeia (UE) pediu nesta segunda-feira (16) a Israel que revogue a aprovação de um processo para registrar terras na Cisjordânia, advertindo que se trata de “uma nova escalada”.

“Isto constitui uma nova escalada após medidas recentes já destinadas a ampliar o controle israelense” na Cisjordânia ocupada, disse o porta-voz das Relações Exteriores da UE, Anouar El Anouni.