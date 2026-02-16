UE participará de reunião do Conselho de Paz de Trump sem se tornar membro
Uma comissária europeia de baixo perfil participará esta semana da reunião inaugural do “Conselho de Paz” de Donald Trump, sem a adesão da União Europeia (UE) a essa instância, anunciou Bruxelas nesta segunda-feira (16).
Dubravka Šuica, comissária europeia para o Mediterrâneo, viajará a Washington para esta reunião, prevista para quinta-feira, a fim de fazer a posição europeia sobre a situação na Faixa de Gaza ser ouvida.
“Participará da reunião do Conselho de Paz na parte específica dedicada a Gaza. Quero enfatizar que a Comissão Europeia não se torna membro do Conselho de Paz”, declarou um porta-voz da UE, Guillaume Mercier.
O órgão liderado pelo presidente dos Estados Unidos foi concebido para pôr fim à guerra em Gaza, mas a sua carta atribui-lhe um objetivo muito mais amplo: a resolução de conflitos armados no mundo.
Os membros permanentes devem aportar 1 bilhão de dólares para aderir, o que suscita críticas segundo as quais esse organismo poderia tornar-se uma “versão paga” do Conselho de Segurança da ONU.
Durante uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira, Bruxelas ressaltou que ainda tem “uma série de questões” com relação a esse organismo, com “seu âmbito de aplicação, sua governança e sua compatibilidade com a ONU”.
