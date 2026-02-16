UE participará de reunião do Conselho de Paz de Trump sem se tornar membro

Uma comissária europeia de baixo perfil participará esta semana da reunião inaugural do “Conselho de Paz” de Donald Trump, sem a adesão da União Europeia (UE) a essa instância, anunciou Bruxelas nesta segunda-feira (16). Dubravka Šuica, comissária europeia para o Mediterrâneo, viajará a Washington para esta reunião, prevista para quinta-feira, a fim de fazer a posição europeia sobre a situação na Faixa de Gaza ser ouvida.

“Participará da reunião do Conselho de Paz na parte específica dedicada a Gaza. Quero enfatizar que a Comissão Europeia não se torna membro do Conselho de Paz”, declarou um porta-voz da UE, Guillaume Mercier.