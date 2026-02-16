Ucrânia recupera mais de 200 km² de território em cinco dias

O exército ucraniano retomou 201 km² do exército russo entre a última quarta-feira e domingo (de 11 a 15), segundo uma análise da AFP com base em dados do Instituto para o Estudo da Guerra (ISW, na sigla em inglês). As forças de Kiev não haviam recuperado tanto território em tão pouco tempo desde a contraofensiva de junho de 2013.

A área é quase equivalente às conquistas totais da Rússia em dezembro (244 km²).

"Esses contra-ataques ucranianos provavelmente estão se aproveitando do bloqueio do acesso das forças russas ao Starlink [um serviço de internet via satélite], que, segundo blogueiros militares russos, interrompe as comunicações e o comando", afirma o ISW, que colabora com o Critical Threats Project, outro centro de estudos americano. Em 5 de fevereiro, observadores militares russos já haviam notado essa interrupção após anúncios de Elon Musk, proprietário da SpaceX (que comercializa o Starlink). O americano anunciou "medidas" para acabar com o uso dessa tecnologia pelo Kremlin. Segundo a Ucrânia, drones russos usaram o Starlink para contornar os sistemas de interceptação eletrônica e atingir seus alvos com precisão.