Turista britânico é preso em Hong Kong após destruir máquinas de check-in em aeroporto

Um homem britânico de 35 anos foi preso nesta segunda-feira, 16, após danificar totens de autoatendimento no Aeroporto Internacional de Hong Kong. O vídeo com as imagens circulou nas redes sociais.

Segundo o veículo Hong Kong Free Press, o episódio começou por volta das 6h (do horário local). O homem danificou cerca de 10 máquinas de check-in, além de corrimãos e balcões no corredor J do Terminal 1 do aeroporto. Funcionários correram ao local e advertiram o homem para que parasse com os danificar o lugar.