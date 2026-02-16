Trump diz que decidirá 'em breve' sobre novos envios de armas a Taiwan

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (16) que decidirá "em breve" sobre possíveis novos envios de armas a Taiwan, depois que seu par chinês, Xi Jinping, o advertiu a não fazê-lo. "Estou falando com ele sobre isso. Tivemos uma boa conversa e tomaremos uma decisão em breve", disse Trump, que prevê viajar à China em abril, em declarações a bordo do Air Force One.

Trump acrescentou que tem uma "boa relação" com o presidente da China, cujo país reivindica a ilha autônoma de Taiwan como parte de seu território.

Em uma ligação telefônica com Trump em 4 de fevereiro, Xi pediu a Trump que tratasse "com cautela" a venda de armas a Taipé. "A questão de Taiwan é o assunto mais importante nas relações entre China e Estados Unidos (...). Os Estados Unidos devem tratar com cautela a venda de armas a Taiwan", afirmou Xi após conversar com Trump, segundo a emissora estatal CCTV. A China considera Taiwan como uma de suas províncias, que ainda não conseguiu reunificar com o restante de seu território desde o fim da guerra civil chinesa, em 1949. Pequim não exclui o recurso à força para assumir seu controle.