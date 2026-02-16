Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump diz que Cuba é uma 'nação falida', embora não ache necessário uma mudança de regime

Trump diz que Cuba é uma 'nação falida', embora não ache necessário uma mudança de regime

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente Donald Trump afirmou nesta segunda-feira (16) que Cuba é uma "nação falida" e chamou Havana a fazer um acordo com os Estados Unidos, embora tenha descartado uma operação de mudança de regime.

"Cuba é neste momento uma nação falida", declarou Trump a jornalistas a bordo do Air Force One.

No entanto, ao ser questionado se os Estados Unidos derrubariam o governo de Cuba, como Washington fez quando capturou o presidente venezuelano Nicolás Maduro, Trump disse: "Não acredito que isso seja necessário".

Cuba enfrenta uma grave crise energética após o fim do fornecimento de petróleo da Venezuela e diante da pressão de Washington para evitar que outros países vendam petróleo à ilha comunista.

"É uma ameaça humanitária", admitiu Trump sobre a escassez de combustível.

Cuba, com 9,6 milhões de habitantes, deixou de receber petróleo de seu principal aliado, a Venezuela, depois da queda de Maduro em uma incursão militar americana em Caracas, em 3 de janeiro.

Havana acusa o presidente de querer "asfixiar" a economia nacional, que está submetida a embargo dos Estados Unidos desde 1962.

nro/ksb/lov/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua trump

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar