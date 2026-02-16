Trump diz que Cuba é uma 'nação falida', embora não ache necessário uma mudança de regime

O presidente Donald Trump afirmou nesta segunda-feira (16) que Cuba é uma "nação falida" e chamou Havana a fazer um acordo com os Estados Unidos, embora tenha descartado uma operação de mudança de regime. "Cuba é neste momento uma nação falida", declarou Trump a jornalistas a bordo do Air Force One.

No entanto, ao ser questionado se os Estados Unidos derrubariam o governo de Cuba, como Washington fez quando capturou o presidente venezuelano Nicolás Maduro, Trump disse: "Não acredito que isso seja necessário".

Cuba enfrenta uma grave crise energética após o fim do fornecimento de petróleo da Venezuela e diante da pressão de Washington para evitar que outros países vendam petróleo à ilha comunista. "É uma ameaça humanitária", admitiu Trump sobre a escassez de combustível. Cuba, com 9,6 milhões de habitantes, deixou de receber petróleo de seu principal aliado, a Venezuela, depois da queda de Maduro em uma incursão militar americana em Caracas, em 3 de janeiro.