Trump adverte Irã sobre 'consequências de não alcançar acordo'
O presidente Donald Trump advertiu nesta segunda-feira (16) o Irã sobre "as consequências de não alcançar um acordo" antes das conversas entre os Estados Unidos e a república islâmica em Genebra nesta semana.
"Vou participar dessas conversas, indiretamente", disse o presidente americano a jornalistas a bordo do Air Force One, a caminho de Washington.
"Eles querem chegar a um acordo... Não acredito que queiram as consequências de não fazê-lo", acrescentou.
