Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump adverte Irã sobre 'consequências de não alcançar acordo'

Trump adverte Irã sobre 'consequências de não alcançar acordo'

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente Donald Trump advertiu nesta segunda-feira (16) o Irã sobre "as consequências de não alcançar um acordo" antes das conversas entre os Estados Unidos e a república islâmica em Genebra nesta semana.

"Vou participar dessas conversas, indiretamente", disse o presidente americano a jornalistas a bordo do Air Force One, a caminho de Washington.

"Eles querem chegar a um acordo... Não acredito que queiram as consequências de não fazê-lo", acrescentou.

nro/ksb/ad/cjc/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar