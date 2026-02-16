Sinner não dá chances a Machac em sua estreia no Aberto do Catar

O número dois do mundo, Jannik Sinner, passou com facilidade pelo tcheco Tomas Machac (31º do ranking da ATP) nesta segunda-feira (16), na primeira rodada do Aberto do Catar, em sua primeira partida desde que foi eliminado no Aberto da Austrália. O italiano derrotou o tcheco com parciais de 6-1 e 6-4 e vai enfrentar o australiano Alexei Popyrin (53º) na segunda rodada do torneio.

Seu principal adversário, o número 1 do mundo Carlos Alcaraz, campeão do Australian Open após derrotar Novak Djokovic na final, é o cabeça de chave número um em Doha. Ele fará sua estreia contra o francês Arthur Rinderknech (30º).