Rubio se reúne com Orbán em Budapeste para assinatura de pacto nuclear entre EUA e Hungria

O Secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, está na capital húngara nesta segunda-feira, 16, para reuniões com o primeiro-Ministro Viktor Orbán e seu governo, durante as quais eles planejam assinar um acordo de cooperação nuclear civil anunciado pelo presidente norte-americano, Donald Trump. Trump tem se manifestado abertamente a favor da tentativa do nacionalista Orbán buscar a reeleição em dois meses. Orbán e seu partido Fidesz enfrentam o desafio mais sério desde que ele retomou o poder, em 2010, com a votação marcada para 12 de abril.

A escala na capital da Hungria ocorreu após a visita de Rubio à Eslováquia, no domingo, 15, e sua participação, antes disso, na Conferência de Segurança de Munique, na Alemanha.

Liderados por populistas eurocéticos que são contrários ao apoio à Ucrânia e defendem vocalmente Trump, Eslováquia e Hungria representam territórios amigáveis para Rubio, que busca consolidar acordos de energia com os dois países da Europa Central. Amplamente considerado o defensor mais confiável do presidente russo, Vladimir Putin, na União Europeia, Orbán mantém relações calorosas com o Kremlin, apesar da guerra contra a Ucrânia, ao mesmo tempo em que busca apoio de Trump e de seu movimento MAGA (Make America Great Again, "Fazer a América Grande Novamente"). Muitos no movimento MAGA e no universo conservador mais amplo veem a Hungria como exemplo de nacionalismo conservador bem-sucedido, apesar da erosão de suas instituições democráticas e de seu status de um dos países mais pobres da UE.