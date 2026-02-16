Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Rubio se reúne com Orbán em Budapeste para assinatura de pacto nuclear entre EUA e Hungria

Autor Agência Estado
O Secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, está na capital húngara nesta segunda-feira, 16, para reuniões com o primeiro-Ministro Viktor Orbán e seu governo, durante as quais eles planejam assinar um acordo de cooperação nuclear civil anunciado pelo presidente norte-americano, Donald Trump.

Trump tem se manifestado abertamente a favor da tentativa do nacionalista Orbán buscar a reeleição em dois meses. Orbán e seu partido Fidesz enfrentam o desafio mais sério desde que ele retomou o poder, em 2010, com a votação marcada para 12 de abril.

A escala na capital da Hungria ocorreu após a visita de Rubio à Eslováquia, no domingo, 15, e sua participação, antes disso, na Conferência de Segurança de Munique, na Alemanha.

Liderados por populistas eurocéticos que são contrários ao apoio à Ucrânia e defendem vocalmente Trump, Eslováquia e Hungria representam territórios amigáveis para Rubio, que busca consolidar acordos de energia com os dois países da Europa Central.

Amplamente considerado o defensor mais confiável do presidente russo, Vladimir Putin, na União Europeia, Orbán mantém relações calorosas com o Kremlin, apesar da guerra contra a Ucrânia, ao mesmo tempo em que busca apoio de Trump e de seu movimento MAGA (Make America Great Again, "Fazer a América Grande Novamente").

Muitos no movimento MAGA e no universo conservador mais amplo veem a Hungria como exemplo de nacionalismo conservador bem-sucedido, apesar da erosão de suas instituições democráticas e de seu status de um dos países mais pobres da UE.

Em recente postagem em seu site Truth Social, Trump endossou Orbán para as próximas eleições e o chamou de "líder verdadeiramente forte e poderoso" e "um verdadeiro amigo, lutador e VENCEDOR". Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

