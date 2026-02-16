IRÃ EUA DIPLOMACIA: Irã afirma que postura dos EUA sobre seu programa nuclear se tornou 'mais realista'

Irã diz que postura dos EUA se tornou mais 'realista' antes de novas negociações sobre programa nuclear

O Irã afirmou nesta segunda-feira (16) que a postura dos Estados Unidos em relação ao seu programa nuclear se tornou “mais realista”, um dia antes de uma segunda rodada de conversas indiretas em Genebra.

A Cúpula sobre o Impacto da Inteligência Artificial (IA) começou, nesta segunda-feira (16), em Nova Delhi com grandes temas na agenda, desde as consequências para o emprego até a segurança das crianças.

Homenagem a Lula abre Carnaval do Rio em meio a críticas

“Olé, olé, olé, olá, Lula, Lula!”: Com esse refrão, o desfile da Acadêmicos de Niterói em homenagem ao presidente abriu no domingo (15) o Carnaval do Rio no Sambódromo, em meio a críticas da oposição, que o tachou de propaganda em ano eleitoral e tentou impedi-lo em vão.

Rússia rejeita acusações de que Navalny foi envenenado

O Kremlin qualificou, nesta segunda-feira (16), como “infundadas” as acusações de cinco países europeus segundo as quais o opositor Alexei Navalny morreu por envenenamento com uma “toxina rara” enquanto estava em uma prisão russa, exatamente dois anos atrás.

Morte de ativista de extrema direita abala política francesa

O governo francês acusou, nesta segunda-feira (16), a esquerda radical de incentivar um “clima de violência” a um mês das eleições municipais, dias depois da morte de um ativista de extrema direita que a Justiça investiga como “homicídio doloso”.

