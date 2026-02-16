Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Oitavas da Copa da Inglaterra terão Arsenal-Mansfield, Newcastle-City e Chelsea-Wrexham

Autor AFP
Tipo Notícia

O Mansfield Town, da terceira divisão do futebol inglês, vai receber o líder da Premier League, Arsenal, nas oitavas da Copa da Inglaterra (FA Cup), enquanto o Manchester City visitará o Newcastle United, de acordo com o sorteio realizado nesta segunda-feira. 

No sábado, o Mansfield, da League One, protagonizou a única grande zebra da quarta rodada, ao vencer de virada o Burnley, da Premier League, por 2 a 1. 

Um dia depois, o Arsenal goleou outro adversário da terceira divisão: quatro gols nos primeiros 27 minutos garantiram a vitória por 4 a 0 sobre o Wigan no Emirates Stadium, em Londres.

Os jogadores comandados pelo técnico Mikel Arteta almejam uma quádrupla coroa, assim como o Manchester City, mas o time de Pep Guardiola terá pela frente uma quinta fase muito mais difícil. 

O City eliminou o Newcastle da Copa da Liga no início deste mês, e as duas equipes se enfrentarão pela quinta vez nesta temporada, nas oitavas de final da Copa da Inglaterra. 

Além disso, o Chelsea terá que viajar para enfrentar o surpreendente Wrexham, da Championship, que já eliminou um time da Premier League nesta temporada ao derrotar o Nottingham Forest nos pênaltis. 

O Liverpool jogará fora de casa contra o lanterna Wolverhampton Wanderers. 

As partidas das oitavas de final serão disputadas entre 6 e 9 de março.

-- Resultado do sorteio da Copa da Inglaterra:

Fulham - Southampton

Port Vale ou Bristol City - Sunderland

Newcastle - Manchester City

Leeds - Norwich

Mansfield - Arsenal

Wolverhampton - Liverpool

Wrexham - Chelsea

West Ham - Macclesfield ou Brentford

