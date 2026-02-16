Obama explica fala sobre alienígenas: "Não quis dizer que eles tenham feito contato conosco"

O ex-presidente dos EUA, Barack Obama, disse que não viu evidências de que alienígenas "tenham feito contato conosco", após causar alvoroço nas redes sociais ao dizer que alienígenas são reais em um podcast durante o fim de semana. Durante uma rodada rápida de perguntas com o apresentador do podcast, Brian Tyler Cohen, Obama foi questionado: "Alienígenas são reais?"

"Eles são reais", ele respondeu, continuando: "Mas eu não os vi. E, eles não estão sendo mantidos na Área 51."

No domingo, 15, o ex-presidente divulgou uma declaração no Instagram, parecendo esclarecer o que quis dizer com seus comentários que desde então se tornaram virais. "Isso tudo chamou atenção, deixe-me esclarecer. Estatisticamente, o universo é tão vasto que as chances são boas de haver vida lá fora. Mas as distâncias entre os sistemas solares são tão grandes que as chances de termos sido visitados por alienígenas são baixas, e eu não vi nenhuma evidência durante minha presidência de que extraterrestres tenham feito contato conosco. Sério!" O segredo em torno da Área 51, um local de testes ultrassecreto da Guerra Fria no deserto de Nevada, há muito alimenta teorias da conspiração entre entusiastas de OVNIs.