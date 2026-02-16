Nico Williams ficará afastado por várias semanas para tratar lesão

O atacante espanhol do Athletic Bilbao, Nico Williams, iniciará um tratamento para se recuperar da pubalgia que o aflige desde o início da temporada e ficará afastado dos gramados por várias semanas, anunciou o clube nesta segunda-feira (16). "O jogador iniciou tratamento com um especialista externo para sua pubalgia, com um programa de treinamento específico que, dependendo de sua evolução, o manterá fora das próximas convocações para as partidas", afirmou o clube basco em um comunicado à imprensa.

Segundo a imprensa espanhola, o campeão da Eurocopa de 2024, que vem jogando lesionado há meses, ficará afastado por pelo menos três semanas. Seu irmão, Iñaki, falando na zona mista no domingo após a vitória por 2 a 1 contra o Oviedo, disse que seu irmão mais novo, de 23 anos, que permaneceu no banco de reservas, estava com "muita dor".

"Eu estava começando a ver a luz no fim do túnel, e agora parece que demos dois ou três passos para trás", disse ele. Ernesto Valverde também pediu ao seu atacante que fizesse uma pausa e tratasse seriamente da lesão antes que ela piorasse. O time basco, já eliminado da fase de grupos da Liga dos Campeões e longe de suas aspirações em LaLiga, atualmente em nono lugar, terá que enfrentar as próximas partidas sem seu melhor jogador, incluindo o jogo de volta da semifinal da Copa do Rei contra a Real Sociedad no início de março, após perder por 1 a 0 no de ida.