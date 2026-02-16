Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Nico Williams ficará afastado por várias semanas para tratar lesão

Autor AFP
Tipo Notícia

O atacante espanhol do Athletic Bilbao, Nico Williams, iniciará um tratamento para se recuperar da pubalgia que o aflige desde o início da temporada e ficará afastado dos gramados por várias semanas, anunciou o clube nesta segunda-feira (16). 

"O jogador iniciou tratamento com um especialista externo para sua pubalgia, com um programa de treinamento específico que, dependendo de sua evolução, o manterá fora das próximas convocações para as partidas", afirmou o clube basco em um comunicado à imprensa. 

Segundo a imprensa espanhola, o campeão da Eurocopa de 2024, que vem jogando lesionado há meses, ficará afastado por pelo menos três semanas. Seu irmão, Iñaki, falando na zona mista no domingo após a vitória por 2 a 1 contra o Oviedo, disse que seu irmão mais novo, de 23 anos, que permaneceu no banco de reservas, estava com "muita dor".

"Eu estava começando a ver a luz no fim do túnel, e agora parece que demos dois ou três passos para trás", disse ele.

Ernesto Valverde também pediu ao seu atacante que fizesse uma pausa e tratasse seriamente da lesão antes que ela piorasse. 

O time basco, já eliminado da fase de grupos da Liga dos Campeões e longe de suas aspirações em LaLiga, atualmente em nono lugar, terá que enfrentar as próximas partidas sem seu melhor jogador, incluindo o jogo de volta da semifinal da Copa do Rei contra a Real Sociedad no início de março, após perder por 1 a 0 no de ida. 

O diretor de futebol do Athletic Bilbao, Mikel González, afirmou há alguns dias que Williams estava disposto a colocar "seu clube" acima de tudo, mesmo que isso o impeça de participar da Copa do Mundo de 2026 com a Espanha.

