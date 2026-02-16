Museu do Louvre é fechado parcialmente por nova greve

O Museu do Louvre, em Paris, o mais visitado do mundo, abriu parcialmente nesta segunda-feira (16) devido a uma greve para denunciar as condições de trabalho dos funcionários, anunciaram à AFP os sindicatos e a direção. A mobilização obrigou o museu a abrir de forma “parcial”, propondo aos visitantes o percurso “Obras-Primas”, que inclui a Mona Lisa e a Vênus de Milo, segundo uma porta-voz do museu.

O movimento de greve lançado em 15 de dezembro busca denunciar as condições de trabalho dos agentes do museu, em particular a falta de pessoal e as diferenças salariais em relação a outros agentes sob o Ministério da Cultura francês.