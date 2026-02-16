Médicos, turismo, tabaco: receitas em divisas de Cuba na mira dos EUA

O cerco dos Estados Unidos para reduzir a entrada de divisas em Cuba se estreita: enquanto alguns países questionam os acordos para receber médicos cubanos sob pressão de Washington, o bloqueio energético castiga o turismo e o tabaco. — Serviços médicos —

O envio de brigadas médicas ao exterior constitui a principal fonte de entrada de divisas da ilha, com 7 bilhões de dólares (R$ 36,6 bilhões) em 2025, de acordo com cifras oficiais.

Segundo Havana, 24 mil médicos e outros profissionais cubanos da saúde trabalhavam no ano passado em 56 países, mais da metade deles (13 mil) na Venezuela. Nesse país, a situação dos médicos cubanos parece não ter mudado até o momento, apesar da queda de Nicolás Maduro. No entanto, isso pode evoluir rapidamente. Paralelamente, a campanha de pressão lançada por Washington em 2025 está começando a dar frutos em outros países da região.

A Guatemala acaba de pôr fim a um acordo de 27 anos, por meio do qual milhares de médicos cubanos trabalharam em áreas isoladas do país, enquanto Antígua e Barbuda rompeu sua histórica aliança com Havana em dezembro. A Guiana pretende remunerar diretamente os médicos da ilha, à margem dos acordos firmados entre ambos os países. "Queremos que os médicos sejam pagos diretamente", de modo que "esses acordos vão mudar com o tempo", declarou à AFP seu ministro da Saúde, Frank Anthony.

— Turismo — O bloqueio energético imposto por Washington à ilha, que não recebe um navio petroleiro desde 9 de janeiro, ameaça desferir um golpe mortal no turismo, a segunda fonte de receitas em divisas do país. O setor, que emprega mais de 300 mil pessoas, já vinha sendo enfraquecido nos últimos anos pela pandemia e pelas sanções americanas (queda de 70% nas receitas entre 2019 e 2025, segundo estimativas baseadas em dados oficiais).

Após o anúncio de Havana sobre a escassez de combustível para os aviões, as companhias canadenses e russas que operam na ilha, assim como a latino-americana LATAM Airlines, anunciaram a suspensão de seus voos para a ilha, uma vez concluída a repatriação de seus passageiros. Além disso, pelo menos cinco países recomendaram a seus cidadãos que evitem viajar para a ilha. "Em outro momento, a cidade estaria viva, mas está tranquila demais", explica José Francisco Machín, proprietário de uma casa de aluguel para turistas na vila colonial de Trinidad, 325 km a leste de Havana. Machín relata "vários cancelamentos" para março.