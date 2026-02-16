Lucas Pinheiro Braathen sofre queda no slalom e perde chances de conquistar nova medalha

O campeão olímpico de slalom gigante, o brasileiro Lucas Pinheiro Braathen, sofreu uma queda na primeira descida e abandonou a prova do slalom nesta segunda-feira (16), em Bormio, perdendo as chances de subir ao pódio novamente. No sábado, Lucas havia feito história ao conquistar uma medalha inédita para o Brasil e a América Latina numa edição dos Jogos de Inverno mas desta vez ele escorregou e não conseguiu repetir o feito.

"Eu quero abraçar minha familia, minha namorada. Quero comer um pão de queijo, um brigadeiro e só aproveitar essa sensação de ser brasileiro. Estou muito animado com isso", disse ele, com um sorriso no rosto, após a prova.