Justiça francesa investiga morte de ativista de extrema direita como 'homicídio doloso'

Justiça francesa investiga morte de ativista de extrema direita como 'homicídio doloso'

AFP
Autor
AFP Autor
Notícia

A justiça francesa investiga a morte, na semana passada, de um ativista de extrema direita como “homicídio doloso”, indicou nesta segunda-feira (16) o promotor de Lyon, Thierry Dran, sobre essa agressão mortal que abalou a política na França. 

O ativista Quentin Deranque, falecido no sábado, foi derrubado e espancado por “pelo menos seis indivíduos” encapuzados na quinta-feira, à margem de uma aparição da eurodeputada de esquerda Rima Hassan em Lyon, indicou Dran, detalhando que ainda não houve detenções e os trabalhos de identificação dos autores continuam.

