Irã e AIEA se reúnem em Genebra antes de nova rodada de conversas com EUA

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, se reuniu com o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi, em Genebra, nesta segunda-feira, 16, antes da segunda rodada de negociações com os Estados Unidos sobre o programa nuclear de Teerã. "Estou em Genebra com ideias concretas para alcançar um acordo justo e equitativo", escreveu Araghchi na rede social X. "O que não está em discussão: submissão diante de ameaças." No domingo, em entrevista à rede de televisão BBC, o vice-ministro das Relações Exteriores, Majid Takht-Ravanchi, indicou que o Irã aceita negociar o tema nuclear sob a condição de que haja redução das sanções internacionais lideradas pelos Estados Unidos. "Estamos prontos para discutir este e outros assuntos relacionados ao nosso programa, desde que eles também estejam dispostos a falar sobre as sanções", disse.

Omã sediou a primeira rodada de negociações indiretas entre os EUA e o Irã em 6 de fevereiro.

Negociações semelhantes realizadas no ano passado entre os EUA e o Irã sobre o programa nuclear iraniano fracassaram depois que Israel lançou o que se tornou uma guerra de 12 dias contra o Irã, que incluiu o bombardeio americano de instalações nucleares iranianas. O governo dos Estados Unidos mantém pressão militar na região, com o envio do porta-aviões USS Gerald R. Ford para o Oriente Médio. O presidente dos EUA, Donald Trump, declarou que o Irã não deve realizar enriquecimento de urânio sob nenhum acordo, exigência que Teerã refuta, alegando fins pacíficos para seu programa.