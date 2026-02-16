Irã afirma que postura dos EUA sobre seu programa nuclear se tornou 'mais realista'

O Irã afirmou, nesta segunda-feira (16), que a postura dos Estados Unidos sobre seu programa nuclear “se tornou mais realista”, às vésperas de uma segunda rodada de negociações. “Uma avaliação cautelosa é que, a partir das conversas que ocorreram em Mascate (Omã), pelo menos o que nos foi informado é que a postura dos Estados Unidos sobre a questão nuclear iraniana se tornou mais realista”, declarou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Esmaeil Baqaei, citado pela agência oficial de notícias IRNA.

Os Estados Unidos e o Irã iniciarão um segundo ciclo de diálogos na terça-feira, sob mediação de Omã, após um primeiro iniciado no começo de fevereiro.

Meses antes, em junho passado, uma tentativa anterior de conversas falhou quando Israel iniciou uma guerra sem precedentes contra a república islâmica. O conflito se estendeu por 12 dias e os Estados Unidos participaram dos bombardeios. Antes das negociações, o porta-voz afirmou que o Irã busca o levantamento das sanções americanas que agravam a crise econômica. “O tempo é essencial para nós. Nosso povo está sob a pressão opressiva das sanções, e a razão e a lógica exigem que essas sanções sejam levantadas o quanto antes”, acrescentou.