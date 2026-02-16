Granada da 2ª Guerra é descoberta nas Olimpíadas de Inverno

Projétil em estacionamento para visitantes já foi desativado. Caso ocorreu onde competição terminara na véspera.Uma granada de mão da Segunda Guerra Mundial foi descoberta em um estacionamento perto do local de salto de esqui das Olimpíadas de Inverno em Predazzo e desativada, informaram autoridades italianas neste domingo (15/02). Não houve perigo para a segurança pública em nenhum momento, disse a polícia. A área do estacionamento é normalmente usada para armazenar madeira. O estacionamento das Olimpíadas, localizado entre as cidades de Predazzo e Moena, pode ser utilizado tanto por ônibus quanto por carros. Uma competição aconteceu em Predazzo na noite de sábado. De acordo com a imprensa italiana, a granada foi encontrada quando o local era estruturado para receber os carros de visitantes dos jogos, em substituição a um estacionamento alternativo, fechado horas antes por causa do mau tempo. As Olimpíadas de Inverno estão programadas para continuar até 22 de fevereiro, com Milão e Cortina d'Ampezzo como as cidades-sede oficiais. Propriedades foram alugadas para fornecer estacionamento para os muitos visitantes vindos de fora da região, especialmente em locais menores, como Predazzo e Antholz. No sábado, o atleta Lucas Pinheiro Braathen levou o Brasil ao pódio pela primeira vez nos Jogos Olímpicos de Inverno. Ele levou a medalha de ouro na prova do slalom gigante, uma disciplina do esqui alpino. O brasileiro disputou em Bormio, que fica a cerca de 200 quilômetros do local onde a granada foi encontrada. ht (dpa, ots)