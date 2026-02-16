Força-tarefa na França investigará denúncias do caso Epstein

Equipe vai analisar arquivos sobre o pedófilo divulgados pela Casa Branca em busca de possíveis crimes envolvendo cidadãos franceses.A Promotoria de Paris anunciou neste sábado (14/02) a criação de uma equipe especial para analisar evidências que possam implicar cidadãos franceses em crimes cometidos pelo pedófilo americano condenado Jeffrey Epstein, morto em 2019. A força-tarefa irá trabalhar em conjunto com a polícia e promotores da Unidade de Crimes Financeiros, informou a imprensa francesa. Um dos casos que deve receber atenção especial é o de Jean-Luc Brunel, ex-gerente de uma agência de modelos que foi amigo de Epstein. Brunel foi encontrado enforcado dentro da cela em que estava detido numa prisão de Paris, em 2022, após ser acusado de assédio sexual e estupro de menores. Brunel era suspeito de ter estuprado, molestado e assediado diversas vítimas, adultos e menores de idade, e de ter organizado o transporte e a acomodação de mulheres jovens para Epstein. Promotores acusaram Brunel à época de ter cometido atos sexuais com meninas menores de idade nos Estados Unidos, nas Ilhas Virgens, em Paris e no sul da França. O processo contra ele foi arquivado em 2023, após a morte do empresário, sem que nenhuma outra pessoa fosse acusada. Quem mais aparece nos arquivos do caso Epstein Diversas figuras públicas francesas são citadas no último lote de arquivos sobre o caso Epstein divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Um dos citados, que está agora na mira dos promotores franceses, é o diplomata Fabrice Aidan. A promotoria também recebeu uma denúncia contra Daniel Siad, olheiro de modelos que foi próximo de Epstein. A autora da denúncia, uma mulher sueca, o acusa de estupro por atos cometidos na França em 1990. Outro denunciado é o maestro francês Frederic Chaslin, por suposto assédio sexual em 2016. Há também investigações em andamento contra o ex-ministro da Cultura Jack Lang e a filha dele, a produtora de cinema Caroline Lan, por " lavagem de dinheiro obtido por meio de fraude fiscal agravada". Lang, que até recentemente dirigia um centro cultural em Paris, renunciou ao cargo após ver seu nome aparecer mais de 670 vezes nos arquivos do caso Epstein. O fato de alguém ter seu nome citado nos arquivos, porém, não prova que algum crime tenha sido de fato cometido. Autor: Kieran Burke