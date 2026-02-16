EUA e Irã sentam novamente para negociar na Suíça

O Irã e os Estados Unidos iniciam nesta terça-feira (17), em Genebra, uma segunda rodada de negociações nucleares e de segurança para dissipar o risco de uma intervenção militar de Washington, embora sob uma renovada advertência de Donald Trump sobre "as consequências de não alcançar um acordo". Os dois arqui-inimigos retomaram o diálogo em 6 de fevereiro em Mascate, a capital de Omã, após uma escalada de ameaças de ambas as partes.

O Irã quer falar apenas de seu programa nuclear, mas Washington também exige que limite seu programa de mísseis balísticos e deixe de apoiar grupos armados regionais.

À luz das novas conversas, "podemos concluir com cautela que a postura americana sobre a questão nuclear iraniana tornou-se mais realista", tentou ponderar na segunda-feira o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baghaei, citado pela agência de notícias Irna. Mas o presidente americano, Donald Trump, voltou a pressionar Teerã na noite de segunda-feira, ao assegurar que participará "indiretamente" das negociações. "Eles querem chegar a um acordo (...). Não acredito que queiram as consequências de não alcançar um acordo", advertiu o líder republicano.

Paralelamente à diplomacia, a Guarda Revolucionária iraniana mobilizou na segunda-feira navios e helicópteros, e testou drones e mísseis, em um exercício militar com ares de demonstração de força no estratégico estreito de Ormuz. As manobras, cuja duração não foi especificada, tinham como objetivo preparar essa força, o exército ideológico da República Islâmica, "para possíveis ameaças militares e de segurança", informou a televisão estatal, que divulgou imagens. Washington também pressiona militarmente: um porta-aviões permanece diante das costas do Irã, a cerca de 700 quilômetros, e outro está preparado para zarpar, enquanto Trump parece manter suas opções em aberto.

Para essas novas conversas, Estados Unidos e Irã se reúnem desta vez em Genebra, com a mediação do sultanato de Omã. O chefe da diplomacia iraniana, Abbas Araghchi, chegou na segunda-feira à localidade suíça, onde se reuniu com seu homólogo omanense, Badr al Busaidi, para explicar "o ponto de vista e as considerações da República Islâmica sobre a questão nuclear e o levantamento das sanções", segundo a Chancelaria. Em um comunicado, também mencionou a "determinação" do Irã de trabalhar em uma "diplomacia focada em resultados para garantir os interesses e direitos dos iranianos e a paz e a estabilidade na região".

- "Veremos" - Os países ocidentais e Israel, considerado por especialistas como a única potência nuclear do Oriente Médio, suspeitam que o Irã queira se dotar de armas nucleares. Teerã nega tais ambições, mas insiste em seu "direito inalienável" de desenvolver um programa nuclear civil e de enriquecer urânio, especialmente para fins energéticos, em conformidade com as disposições do Tratado de Não Proliferação (TNP), do qual é signatário.