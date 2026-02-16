China decide conceder entrada sem visto a Reino Unido e Canadá
Cidadãos britânicos e canadenses poderão entrar na China sem visto a partir da terça-feira, 17, elevando para 79 o número de países com acesso concedido para impulsionar o turismo e os negócios.
A medida foi definida após as visitas dos primeiros-ministros do Reino Unido, Keir Starmer, e do Canadá, Mark Carney, à China, no mês passado. O objetivo é renovar os vínculos com Pequim após o período de deterioração das relações nos últimos anos.
A China expandiu a elegibilidade para o programa nos últimos dois anos. Visitantes podem permanecer por até 30 dias para fins de negócios, turismo, programas de intercâmbio e visitas a familiares e amigos.
A maioria dos europeus possui requisitos para entrada sem visto, assim como cidadãos de países selecionados da América Latina, Sudeste Asiático e Oriente Médio.
Cidadãos de outros países, incluindo Estados Unidos e Indonésia, podem entrar por 10 dias se estiverem em trânsito, o que exige a apresentação de um bilhete de saída para um destino diferente do país de origem da viagem.
Executivos e turistas relataram aceitação à mudança em função da complexidade do processo anterior de solicitação de visto para a China. Para a maioria das nações, o acesso sem visto expira no final deste ano. Em ocasiões anteriores, o governo chinês optou pela prorrogação do benefício. Fonte: Associated Press.
