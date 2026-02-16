Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Chefe da ONU insta Israel a revogar reforma sobre registro de terras

O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu a Israel que “revogue imediatamente” suas novas medidas sobre a propriedade da terra na Cisjordânia, em comunicado divulgado nesta segunda-feira (16) por seu porta-voz, Stéphane Dujarric. 

“Tais medidas, incluindo a presença contínua de Israel no território palestino ocupado, não apenas são desestabilizadoras, mas, como lembrou a Corte Internacional de Justiça, são ilegais”, comentou Guterres, acrescentando que essa dinâmica “sobre o território corrói a perspectiva de uma solução de dois Estados”.

