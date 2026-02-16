Chanceler do Irã chega a Genebra para segunda rodada de negociações com EUA

O ministro iraniano das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, chegou nesta segunda-feira (16) a Genebra para a segunda rodada de conversas com os Estados Unidos sobre o programa nuclear da República Islâmica, informou a televisão estatal iraniana. De acordo com o governo do Irã, as conversas serão “indiretas” e mediadas por Omã, após uma primeira rodada de negociações realizada em 6 de fevereiro na capital omanita, Mascate.

“O ministro chegou a Genebra à frente de uma delegação diplomática e técnica para participar da segunda rodada de negociações nucleares”, informou a emissora estatal iraniana IRIB em seu canal no Telegram.

Araghchi se reuniu com o diretor da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), o argentino Rafael Grossi, “para uma troca técnica aprofundada”, segundo afirmou o chanceler na rede social X. Também pelo X, Grossi detalhou que o encontro serviu para preparar as “importantes negociações previstas para amanhã [terça-feira] em Genebra”. Além disso, Araghchi tem previstas conversas com seus pares da Suíça e de Omã e com outros funcionários internacionais, de acordo com a chancelaria iraniana.

“Estou em Genebra com ideias reais para alcançar um acordo justo e equitativo. O que não está sobre a mesa: rendição diante de ameaças”, declarou Araghchi no X. O Irã e os Estados Unidos retomaram uma série de contatos, após a brusca interrupção ocorrida em junho passado em decorrência dos bombardeios de Israel em território iraniano. Essa ofensiva foi o estopim de um conflito de 12 dias ao qual os Estados Unidos se somaram, com ataques contra infraestruturas nucleares iranianas.

- Suspeitas - O Irã sustenta que a pauta está centrada exclusivamente no programa nuclear, mas os Estados Unidos insistem em incluir na discussão o programa iraniano de mísseis balísticos e o apoio que o país presta a grupos armados da região. Como na reunião do início deste mês, a delegação americana voltará a ser chefiada pelo enviado do presidente Donald Trump, Steve Witkoff, e pelo genro do republicano, Jared Kushner, de acordo com a Casa Branca.

Apesar da perspectiva de uma nova rodada de negociações, Washington mantém o tom agressivo. Em meio à feroz repressão aos protestos ocorridos em janeiro no Irã, Trump ameaçou intervir militarmente no país e chegou a enviar um porta-aviões à região, protegido por uma pequena frota de navios de combate. Na sexta-feira, confirmou o envio de um segundo porta-aviões. “É preciso chegar a um acordo, do contrário será muito traumatizante” para o Irã, advertiu Trump um dia antes, e na sexta afirmou que uma mudança de regime no Irã “seria a melhor coisa que poderia acontecer”.