Barcelona renova contrato com F1 até 2032 e alternará com Spa-Francorchamps

O Circuito de Barcelona-Catalunha permanecerá no calendário da Fórmula 1 até 2032, embora em anos alternados, após um acordo assinado com a Formula One Management (FOM), anunciou a organizadora da competição nesta segunda-feira (16).

"A F1 anuncia uma extensão plurianual do contrato com o Circuito de Barcelona-Catalunha para sediar um Grande Prêmio em 2028, 2030 e 2032, além do evento programado para 2026", afirmou a empresa em um comunicado.