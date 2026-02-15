Ucrânia reivindica bombardeio a porto petrolífero russo

O Exército ucraniano reivindicou neste domingo (14) o ataque a um terminal petrolífero estratégico no sul da Rússia, perto da Crimeia, depois que autoridades russas afirmaram que ataques com drones ucranianos provocaram incêndios na região de Krasnodar. "Um terminal petrolífero no sul da Rússia e o sistema de defesa aérea Pantsir-S1 no território temporariamente ocupado da Crimeia foram atacados", declarou o Estado-Maior de Kiev em comunicado.

Indicou que o ataque atingiu o terminal petrolífero de Tamanneftegaz, perto da aldeia de Volna, na região de Krasnodar.

A Ucrânia afirmou que o ataque fazia parte das "medidas em curso para reduzir o potencial ofensivo e econômico do agressor russo". O governador de Krasnodar, Veniamin Kondratiev, havia declarado anteriormente que uma instalação de armazenamento de petróleo em Volna, localizada no Mar Negro, foi danificada no ataque ucraniano. "A situação mais difícil ocorre no povoado de Volna. Lá, um tanque de petróleo, um armazém e terminais foram danificados", declarou Kondratiev.