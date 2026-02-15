Ucrânia e Rússia trocam ataques com drones às vésperas de negociações mediadas pelos EUA

A Ucrânia provocou um incêndio no porto russo de Taman, na região de Krasnodar, após um ataque a drone, enquanto destroços de drones russos danificaram infraestruturas civis e de transporte na região ucraniana de Odesa, em mais uma troca de ataques às vésperas de uma nova rodada de negociações mediada pelos Estados Unidos.

De acordo com o governador de Krasnodar, Veniamin Kondratyev, a investida ucraniana feriu duas pessoas, além de ter danificado um tanque de armazenamento de petróleo, um armazém e terminais do porto.