Ucrânia e Rússia trocam ataques com drones às vésperas de negociações mediadas pelos EUA
A Ucrânia provocou um incêndio no porto russo de Taman, na região de Krasnodar, após um ataque a drone, enquanto destroços de drones russos danificaram infraestruturas civis e de transporte na região ucraniana de Odesa, em mais uma troca de ataques às vésperas de uma nova rodada de negociações mediada pelos Estados Unidos.
De acordo com o governador de Krasnodar, Veniamin Kondratyev, a investida ucraniana feriu duas pessoas, além de ter danificado um tanque de armazenamento de petróleo, um armazém e terminais do porto.
Já na Ucrânia, a iniciativa russa foi vista como mais uma tentativa de paralisar a rede elétrica, buscando negar aos civis o acesso a aquecimento, luz e água corrente, o que as autoridades de Kiev dizem ser uma tentativa de "armar o inverno".
Os ataques ocorreram dias antes de outra rodada de negociações mediadas pelos EUA entre enviados da Rússia e da Ucrânia na terça e quarta-feira desta semana em Genebra, na Suíça, pouco antes do quarto aniversário do conflito, em 22 de fevereiro.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente