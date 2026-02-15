'Sou mais a favor de incentivos do que de impostos para retenção de capital na UE', diz Lagarde
A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou neste domingo, 15, que é "mais a favor de incentivos do que de impostos" para evitar a saída de capital da União Europeia (EU).
Lagarde disse também que o sentimento geral é positivo para o Velho Continente, já que "o dinheiro está entrando". As declarações foram feitas durante participação no Conselho de Segurança de Munique, na Alemanha, segundo a Bloomberg.
O comentário se deu um dia depois de o BCE anunciar que quer ampliar o acesso ao Eurosistema para bancos centrais (EUREP), mecanismo de apoio à liquidez do euro, para bancos centrais fora da zona do euro.
A banqueira central afirmou ainda que a política do presidente dos EUA, Donald Trump, é "um empurrão" para a Europa acelerar reformas econômicas além de ser um promotor da aproximação de líderes europeus, diz a agência.
Ela citou como exemplo o pacote de apoio de 90 bilhões de euros do bloco para a Ucrânia, visto como uma demonstração de que o pode tomar decisões significativas mesmo sem unanimidade.
Lagarde disse também esperar que haja progresso neste ano em relação à união de poupança e investimentos da UE.