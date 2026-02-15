'Sou mais a favor de incentivos do que de impostos para retenção de capital na UE', diz Lagarde

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou neste domingo, 15, que é "mais a favor de incentivos do que de impostos" para evitar a saída de capital da União Europeia (EU). Lagarde disse também que o sentimento geral é positivo para o Velho Continente, já que "o dinheiro está entrando". As declarações foram feitas durante participação no Conselho de Segurança de Munique, na Alemanha, segundo a Bloomberg.

O comentário se deu um dia depois de o BCE anunciar que quer ampliar o acesso ao Eurosistema para bancos centrais (EUREP), mecanismo de apoio à liquidez do euro, para bancos centrais fora da zona do euro.