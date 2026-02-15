Síria assume mais uma base dos EUA em coordenação com Washington

O Ministério da Defesa da Síria anunciou neste domingo(15) que assumiu o controle da base de Al-Shadadi, no nordeste do país, em coordenação com as forças americanas. "As forças do exército árabe sírio assumiram o controle da base militar de Al-Shadadi, na zona rural de Hasakeh, após coordenação com os Estados Unidos", afirmou um comunicado do ministério.

Essa base, localizada nos arredores da cidade de mesmo nome, abriga forças americanas destacadas como parte da coalizão internacional contra o grupo jihadista Estado Islâmico (EI).

A instalação inclui uma prisão onde as forças curdas mantinham membros da organização jihadista antes do avanço das forças governamentais na região no mês passado. O anúncio ocorre depois que Washington confirmou, na quinta-feira, a retirada de suas forças da base de Al-Tanf, perto das fronteiras sírias com a Jordânia e o Iraque, um ponto estratégico importante para os Estados Unidos. As Forças Democráticas da Síria (FDS), lideradas pelos curdos, foram o principal parceiro da coalizão internacional liderada pelos EUA contra o Estado Islâmico e desempenharam um papel central na derrota do grupo na Síria em 2019.