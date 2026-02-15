Rússia anuncia tomada de doze vilarejos no leste da Ucrânia em fevereiro

O chefe do Estado-Maior russo, Valery Gerasimov, afirmou durante uma visita a suas tropas na Ucrânia que as forças do Kremlin tomaram o controle de doze pequenas localidades no leste do país em fevereiro, informou o Ministério da Defesa neste domingo(15).

A visita de Gerasimov ocorre poucos dias antes das negociações entre Rússia, Ucrânia e Estados Unidos em Genebra, com o objetivo de pôr fim à guerra e às vésperas do quarto aniversário da ofensiva de Moscou em território ucraniano.