Rússia anuncia tomada de doze vilarejos no leste da Ucrânia em fevereiro

O chefe do Estado-Maior russo, Valery Gerasimov, afirmou durante uma visita a suas tropas na Ucrânia que as forças do Kremlin tomaram o controle de doze pequenas localidades no leste do país em fevereiro, informou o Ministério da Defesa neste domingo(15). 

A visita de Gerasimov ocorre poucos dias antes das negociações entre Rússia, Ucrânia e Estados Unidos em Genebra, com o objetivo de pôr fim à guerra e às vésperas do quarto aniversário da ofensiva de Moscou em território ucraniano. 

"Em duas semanas de fevereiro, apesar das duras condições climáticas de inverno, as forças combinadas e as unidades militares da força-tarefa conjunta libertaram doze vilarejos", declarou Gerasimov. 

A AFP não conseguiu verificar essas afirmações de forma independente. 

Seu avanço acelerou no final de 2025, mas a Rússia ainda não alcançou o objetivo de controlar Donetsk. Moscou exige que Kiev se retire da região antes de qualquer acordo para encerrar o conflito, condições inaceitáveis para a Ucrânia.

Gerasimov indicou que as tropas de seu país seguem em direção a Sloviansk, cidade industrial brevemente ocupada por separatistas pró-Rússia em 2014 e frequentemente atacada por Moscou. Os soldados estão a cerca de quinze quilômetros de distância. 

Moscou reivindica as regiões de Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson.

