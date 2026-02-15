Rubio afirma que EUA não pede à Europa que seja um 'vassalo'

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou neste domingo(15) que os Estados Unidos não estão pedindo que a Europa seja um "vassalo", durante uma visita à Eslováquia e à Hungria, dois países aliados de Donald Trump. Em Munique, durante um discurso proferido no sábado na Conferência de Segurança, Rubio instou os europeus a se alinharem à visão do presidente americano sobre a ordem mundial, ao mesmo tempo em que defendeu a revitalização das relações com uma Europa "forte".

Rubio buscou tranquilizar seus aliados e declarou neste domingo: "Não estamos pedindo que a Europa seja um vassalo dos Estados Unidos". "Queremos ser seu parceiro. Queremos trabalhar com a Europa. Queremos trabalhar com nossos aliados", afirmou.

Dada a tensão gerada por suas declarações, Rubio já havia declarado no sábado que os Estados Unidos desejam uma "aliança revitalizada" com a Europa. Neste domingo, a chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, criticou as declarações dos EUA que desabonam o bloco e elogiou a mudança de tom de Rubio em Munique, antes do encerramento da Conferência de Segurança. "Toda vez que ouço a região ser desabonada, algo que está muito na moda agora, penso em tudo o que a Europa nos deu", disse ela. "Ao contrário do que alguns dizem, a Europa não é decadente nem 'woke', nem sua civilização está ameaçada", afirmou Kallas, aludindo às críticas do presidente Trump, que acredita que a região, assim como os Estados Unidos, está ameaçada pela imigração em massa.

Rubio fez uma breve visita de apenas algumas horas à Eslováquia para se encontrar com o primeiro-ministro Robert Fico, que compartilha a mesma ideologia nacionalista do presidente americano. Durante uma visita recente à Flórida, Fico teria expressado preocupação com o estado mental do presidente americano, segundo o Politico, que citou diplomatas europeus anônimos. No entanto, Washington e Bratislava negaram categoricamente essa informação. Após o encontro na Flórida, o líder eslovaco afirmou ter tido conversas "extremamente importantes" com Trump sobre energia nuclear.

Um dos principais temas da agenda foi a Ucrânia, já que a Eslováquia faz fronteira com o país devastado pela guerra. O primeiro-ministro Fico elogiou a "abordagem" de Trump para o conflito, mas declarou não acreditar que será resolvido em um "futuro próximo". Rubio disse que aprecia essas declarações e enfatizou que "o papel dos Estados Unidos é tentar facilitar o fim de uma guerra muito mortal, muito sangrenta, extremamente custosa e que implica em um sofrimento horrível".

- Encontro com Orban - O secretário de Estado americano viajará então para Budapeste, onde planeja se encontrar com o primeiro-ministro Viktor Orban na segunda-feira. Trump não esconde seu apoio ao líder nacionalista húngaro, a quem chama de "homem forte e poderoso", às vésperas das eleições parlamentares marcadas para 12 de abril.