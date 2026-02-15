Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP

PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP

PRINCIPAIS NOTÍCIA

EUROPA EUA: Rubio afirma que EUA não pede à Europa que seja um 'vassalo'

BRASIL CARNAVAL: Carnaval do Rio começa com homenagem controversa a Lula

== EUROPA EUA ==

BRATISLAVA:

Rubio afirma que EUA não pede à Europa que seja um 'vassalo'

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou neste domingo(15) que os Estados Unidos não estão pedindo que a Europa seja um "vassalo", durante uma visita à Eslováquia e à Hungria, dois países aliados de Donald Trump. 

(UE EUA diplomacia Hungria energia Eslováquia, 700 palavras -já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

== BRASIL CARNAVAL ==

RIO DE JANEIRO:

Carnaval do Rio começa com homenagem controversa a Lula

O Rio de Janeiro inicia neste domingo(15) três dias de desfiles de carnaval com uma homenagem a Luiz Inácio Lula da Silva, criticada pela oposição como propaganda eleitoral em um ano em que o presidente buscará um novo mandato.

(Brasil carnaval eleições política, 600 palavras, a ser transmitida)

=== NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

Obama lamenta falta de 'vergonha' após vídeo racista compartilhado por Trump

O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, criticou no sábado (14) a falta de "vergonha" na política de seu país, ao responder pela primeira vez à publicação, em uma conta de rede social de Donald Trump, de uma imagem que o retratava, assim como sua esposa Michelle, como macacos.

(EUA Obama política Trump, 600 palavras - já transmitida)

WEST PALM BEACH:

Trump pede desarmamento 'total e imediato' ao Hamas 

O presidente americano, Donald Trump, pediu ao movimento Hamas que avance em seu desarmamento, dentro do plano de pós-guerra para Gaza, e anunciou que os integrantes de seu "Conselho da Paz" prometeram 5 bilhões de dólares (R$ 26,17 bilhões) para a reconstrução deste território palestino.

(EUA Trump Hamas trégua guerra, 400 palavras - já transmitida)

-- ORIENTE MÉDIO 

GAZA: 

Ao menos 12 mortos em ataques israelenses na Faixa de Gaza (Defesa Civil)

Ataques israelenses neste domingo(15) na Faixa de Gaza deixaram pelo menos 12 mortos, denunciou a Defesa Civil do território palestino, no que o exército de Israel chamou de reposta a violações do cessar-fogo. 

(Israel Gaza palestinos conflito 550 palavras - já transmitida) 

FOTOS, VÍDEO

-- FUTEBOL

--- Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

