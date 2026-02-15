PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP
PRINCIPAIS NOTÍCIA
EUROPA EUA: Rubio afirma que EUA não pede à Europa que seja um 'vassalo'
BRASIL CARNAVAL: Carnaval do Rio começa com homenagem controversa a Lula
== EUROPA EUA ==
BRATISLAVA:
Rubio afirma que EUA não pede à Europa que seja um 'vassalo'
O secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou neste domingo(15) que os Estados Unidos não estão pedindo que a Europa seja um "vassalo", durante uma visita à Eslováquia e à Hungria, dois países aliados de Donald Trump.
== BRASIL CARNAVAL ==
RIO DE JANEIRO:
Carnaval do Rio começa com homenagem controversa a Lula
O Rio de Janeiro inicia neste domingo(15) três dias de desfiles de carnaval com uma homenagem a Luiz Inácio Lula da Silva, criticada pela oposição como propaganda eleitoral em um ano em que o presidente buscará um novo mandato.
=== NOTÍCIAS POR REGIÕES ===
-- AMÉRICAS
WASHINGTON:
Obama lamenta falta de 'vergonha' após vídeo racista compartilhado por Trump
O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, criticou no sábado (14) a falta de "vergonha" na política de seu país, ao responder pela primeira vez à publicação, em uma conta de rede social de Donald Trump, de uma imagem que o retratava, assim como sua esposa Michelle, como macacos.
WEST PALM BEACH:
Trump pede desarmamento 'total e imediato' ao Hamas
O presidente americano, Donald Trump, pediu ao movimento Hamas que avance em seu desarmamento, dentro do plano de pós-guerra para Gaza, e anunciou que os integrantes de seu "Conselho da Paz" prometeram 5 bilhões de dólares (R$ 26,17 bilhões) para a reconstrução deste território palestino.
-- ORIENTE MÉDIO
GAZA:
Ao menos 12 mortos em ataques israelenses na Faixa de Gaza (Defesa Civil)
Ataques israelenses neste domingo(15) na Faixa de Gaza deixaram pelo menos 12 mortos, denunciou a Defesa Civil do território palestino, no que o exército de Israel chamou de reposta a violações do cessar-fogo.
-- FUTEBOL
