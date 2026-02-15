Obama reage pela primeira vez a vídeo racista publicado por Trump: 'parece não haver vergonha'

O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama reagiu pela primeira vez ao vídeo racista publicado pelo atual chefe do executivo americano, Donald Trump. A postagem retratava Obama e a ex-primeira-dama Michelle Obama como macacos. "A maioria do povo americano considera esse comportamento profundamente preocupante", afirmou o ex-presidente em entrevista ao podcaster Brian Tyler Cohen publicada no sábado, 14.

Segundo Obama, "parece haver qualquer vergonha" em relação a isso por parte de "pessoas que antes sentiam que era preciso ter algum tipo de decoro, um senso de propriedade e respeito pelo cargo". "Mas a razão pela qual destaco que não acredito que a maioria do povo americano aprove isso é porque, no fim das contas, a resposta virá do próprio povo americano", disse.