Obama lamenta falta de 'vergonha' após vídeo racista compartilhado por Trump

O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, criticou no sábado (14) a falta de "vergonha" na política de seu país, ao responder pela primeira vez à publicação, em uma conta de rede social de Donald Trump, de uma imagem que o retratava, assim como sua esposa Michelle, como macacos. O vídeo, compartilhado em 5 de fevereiro na conta de Trump em sua rede Truth Social, foi condenado por todo o espectro político americano.

Inicialmente, a Casa Branca rejeitou a "falsa indignação", mas depois atribuiu a publicação a um erro de um assessor e a retirou.

Ao final de um vídeo de um minuto que promovia teorias conspiratórias sobre a derrota eleitoral de Trump em 2020 diante de Joe Biden, os Obama - os primeiros presidente e primeira-dama negros da história dos Estados Unidos - apareciam com seus rostos sobre corpos de macaco por aproximadamente um segundo. Questionado sobre o vídeo, Obama respondeu, sem mencionar Trump, que a maioria dos americanos "considera esse comportamento profundamente preocupante". "Há uma espécie de espetáculo circense nas redes sociais e na televisão, e a verdade é que não parece haver qualquer tipo de vergonha a esse respeito entre pessoas que antes sentiam que era preciso ter certo decoro e senso de correção e respeito pelo cargo, não é? Isso se perdeu", afirmou.

Obama previu que esse tipo de mensagem prejudicará os republicanos de Trump nas eleições de meio de mandato do próximo mês de novembro e que, "em última instância, a resposta virá do povo americano". Trump declarou a jornalistas que mantém as afirmações do vídeo sobre a suposta fraude eleitoral, mas que não havia visto as imagens ofensivas do final. - Como "em ditaduras" -

Quanto às políticas do atual presidente, Obama criticou sua repressão migratória em Minnesota e censurou a conduta dos agentes de imigração durante a operação polêmica que durou várias semanas. Obama classificou o comportamento dos agentes federais - que incluiu disparos fatais - como o tipo de conduta que "no passado vimos em países autoritários e em ditaduras". Milhares de agentes federais, incluindo os do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega (ICE), realizaram semanas de operações e detenções em massa no que a administração Trump classifica como missões direcionadas contra criminosos.

"O comportamento negligente dos agentes do governo federal é profundamente preocupante e perigoso", afirmou Obama. No entanto, acrescentou que encontrou esperança nas comunidades que se opõem a essas operações. "Não apenas de forma aleatória, mas de maneira sistemática e organizada, há cidadãos que dizem: 'Este não é o país em que acreditamos e vamos lutar, e vamos responder com a verdade, com câmeras e com protestos pacíficos'", declarou. "Esse tipo de comportamento heroico e sustentado sob temperaturas abaixo de zero por parte de pessoas comuns é o que deve nos dar esperança. Enquanto tivermos pessoas fazendo isso, sinto que superaremos isso", assegurou.