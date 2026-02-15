Neuer sofre lesão na panturrilha e vai desfalcar Bayern de Munique

O goleiro e capitão do Bayern de Munique, Manuel Neuer, ficará afastado dos gramados por algum tempo após sofrer uma lesão muscular na panturrilha, anunciou o clube bávaro em um comunicado divulgado neste domingo (15).

Neuer, de 39 anos, foi substituído no intervalo da partida de sábado, em que o Bayern venceu o Werder Bremen por 3 a 0, resultado que fez o gigante da Baviera retomar a vantagem de seis pontos na liderança do campeonato sobre o segundo colocado, o Borussia Dortmund.