Netanyahu pede desmonte da capacidade de enriquecimento de urânio do Irã

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, pediu neste domingo (15) o desmantelamento da capacidade de enriquecimento de urânio do Irã, em um discurso em Jerusalém, antes das negociações desta semana entre os Estados Unidos e Teerã sobre o programa nuclear. Em suas declarações perante a Conferência de Presidentes de Organizações Judaicas Americanas, Netanyahu afirmou que qualquer acordo entre os Estados Unidos e o Irã deve incluir várias condições e que a primeira é que “todo o material enriquecido deve sair do Irã”, e a segunda é que o país não deve manter nenhuma capacidade de enriquecimento, o que implica “desmantelar os equipamentos e a infraestrutura que permitem o enriquecimento de urânio”.

Netanyahu reiterou que a questão dos mísseis balísticos deve ser resolvida. Afirmou que insistiu nessas condições durante sua reunião com o presidente Donald Trump e defendeu que o programa nuclear do Irã seja submetido a supervisões rigorosas.

“Tem que haver inspeções reais, inspeções substantivas, sem prazos de antecedência, mas inspeções efetivas para tudo isso”, declarou. Os Estados Unidos e o Irã retomaram as conversas sobre o programa nuclear em 6 de fevereiro, em Mascate, capital de Omã, meses depois de uma tentativa anterior de diálogo ter falhado quando Israel iniciou uma guerra sem precedentes contra a república islâmica em junho do ano passado. O conflito se estendeu por 12 dias, e os Estados Unidos participaram dos bombardeios. O primeiro ciclo de conversas em fevereiro foi marcado por ameaças dos Estados Unidos ao Irã de uma ação militar, o que incluiu o envio de porta-aviões à região, primeiro como resposta à sangrenta repressão contra o movimento de protesto em janeiro e, depois, para pressionar Teerã a fim de alcançar um acordo.