Morre francês Michel Portal, referência do jazz contemporâneo

O clarinetista francês Michel Portal, referência do jazz contemporâneo, morreu aos 90 anos, anunciou neste domingo(15) sua empresária Marion Piras. Reconhecido por sua versatilidade em diversos gêneros e instrumentos — ele também tocava saxofone —, é considerado um dos pioneiros do free jazz e compôs trilhas sonoras para filmes.

Em 1965, lançou as bases para um novo estilo com o álbum "Free Jazz", libertando os músicos europeus das convenções americanas.