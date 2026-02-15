Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Morre francês Michel Portal, referência do jazz contemporâneo

Morre francês Michel Portal, referência do jazz contemporâneo

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O clarinetista francês Michel Portal, referência do jazz contemporâneo, morreu aos 90 anos, anunciou neste domingo(15) sua empresária Marion Piras. 

Reconhecido por sua versatilidade em diversos gêneros e instrumentos — ele também tocava saxofone —, é considerado um dos pioneiros do free jazz e compôs trilhas sonoras para filmes. 

Em 1965, lançou as bases para um novo estilo com o álbum "Free Jazz", libertando os músicos europeus das convenções americanas. 

Ele foi "um grande monumento para o jazz moderno e o jazz europeu, completamente aberto a uma ampla gama de músicas e experiências", destacou sua representante, especificando que sua morte ocorreu na quinta-feira. 

Nascido em 27 de novembro de 1935, em Bayonne, Michel Portal construiu uma sólida reputação como solista e também trabalhou com grandes nomes da música contemporânea, como Pierre Boulez, Luciano Berio e Karlheinz Stockhausen. 

Em 2021, ele lançou 'MP85', o trabalho mais recente de uma extensa discografia.

arb-ccd/vg/pc/pb/jc

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar