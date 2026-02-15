Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Leipzig arranca empate no fim contra Wolfsburg (2-2) e é 5º na Bundesliga

O RB Leipzig arrancou um ponto em casa contra o Wolfsburg, ao empatar em 2 a 2 nos minutos finais da partida da Bundesliga deste domingo (15), desperdiçando a chance de se aproximar das posições que classificam para a próxima Liga dos Campeões. 

O gol de empate de Brajan Gruda (88') garantiu um ponto para o clube do leste da Alemanha, que permanece em quinto lugar, dois pontos atrás do Stuttgart, quarto colocado, que derrotou o Colônia por 3 a 1 no sábado. 

O atacante argelino Mohammed Amoura (52') e o meio-campista sueco Mattias Svanberg (78') marcaram para o Wolfsburg. 

O ponta marfinense Yan Diomandé havia deixado tudo igual pela primeira vez para o Leipzig (70').

Apesar de marcar o gol de empate no fim, Gruda se mostrou insatisfeito. "Sofremos gols desnecessários. Este é um resultado amargo para nós", disse ele em entrevista à DAZN.

Mais cedo neste domingo, um pênalti convertido por Alexis Claude Maurice nos minutos finais garantiu a vitória do Augsburg por 1 a 0 em casa sobre o lanterna Heidenheim. 

Com esse triunfo, o time da Baviera aumentou para seis pontos sua margem acima da zona de rebaixamento.

--- Jogos da 22ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira, 13 de fevereiro

Borussia Dortmund - Mainz 4 - 0

Sábado, 14 de fevereiro

Eintracht Frankfurt - B. Mönchengladbach 3 - 0

Bayer Leverkusen - St Pauli 4 - 0

Werder Bremen - Bayern de Munique 0 - 3

Hamburgo - Union Berlin 3 - 2

Hoffenheim - Freiburg 3 - 0

Stuttgart - Colônia 3 - 1

Domingo, 15 de fevereiro

Augsburg - Heidenheim 1 - 0

RB Leipzig - Wolfsburg 2 - 2

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Bayern de Munique 57 22 18 3 1 82 19 63

2. Borussia Dortmund 51 22 15 6 1 47 20 27

3. Hoffenheim 45 22 14 3 5 47 28 19

4. Stuttgart 42 22 13 3 6 41 29 12

5. RB Leipzig 40 22 12 4 6 42 30 12

6. Bayer Leverkusen 39 21 12 3 6 43 27 16

7. Eintracht Frankfurt 31 22 8 7 7 44 46 -2

8. Freiburg 30 22 8 6 8 32 36 -4

9. Hamburgo 25 21 6 7 8 24 31 -7

10. Union Berlin 25 22 6 7 9 28 37 -9

11. Augsburg 25 22 7 4 11 25 39 -14

12. Colônia 23 22 6 5 11 31 37 -6

13. B. Mönchengladbach 22 22 5 7 10 25 37 -12

14. Mainz 21 22 5 6 11 25 37 -12

15. Wolfsburg 20 22 5 5 12 31 46 -15

16. Werder Bremen 19 22 4 7 11 22 42 -20

17. St Pauli 17 22 4 5 13 20 39 -19

18. Heidenheim 13 22 3 4 15 19 48 -29

