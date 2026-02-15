Indonésia coloca oito mil soldados de prontidão para possível missão de paz em Gaza

O exército da Indonésia afirmou neste domingo, 15, que até oito mil de seus soldados deverão estar prontos até o fim de junho para uma possível missão humanitária e de paz na Faixa de Gaza. Com a iniciativa, o país com a maior população muçulmana do mundo torna-se o primeiro a comprometer-se formalmente com tropas para a missão de segurança do "Conselho de Paz" para a região, onde um cessar-fogo frágil entre Israel e Hamas tem se mantido desde 11 de outubro, após dois anos de conflito.

As Forças Armadas Nacionais da Indonésia, conhecidas como TNI, finalizaram a proposta de estruturação das tropas e um cronograma para sua ida a Gaza, disse o porta-voz do exército, Brig. Gen. Donny Pramono. Ele ponderou, no entanto, que estar pronto não significa que as tropas partirão. O envio ainda requer uma decisão política e depende de mecanismos internacionais, reforçou.

Segundo o cronograma, os soldados passarão por exames de saúde e coleta de documentação ao longo de fevereiro, e por uma revisão de prontidão das forças no fim do mês. Cerca de mil agentes devem estar prontos para serem enviados como equipe avançada até abril, seguidas pelo restante até junho. O Ministério das Relações Exteriores da Indonésia tem dito repetidamente que qualquer papel indonésio em Gaza será estritamente humanitário. A contribuição da Indonésia se concentraria na proteção de civis, serviços médicos, reconstrução, e suas tropas não participariam de operações de combate ou ações que pudessem levar a confrontos diretos com grupos armados. A Indonésia não tem relações diplomáticas formais com Israel e defende uma solução de dois estados para a região.