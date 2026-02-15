EUA captura no oceano Índico petroleiro que escapou de bloqueio no Caribe

Forças americanas interceptaram no oceano Índico um petroleiro que escapou do bloqueio no Caribe ordenado pelo presidente Donald Trump contra navios sancionados que entrem ou saiam da Venezuela, informou o Pentágono. "O Verónica III", de bandeira panamenha, "tentou burlar o bloqueio do presidente Trump, e esperava poder escapar. Nós o seguimos do Caribe até o oceano Índico, reduzimos a distância e o neutralizamos", indicou o Pentágono em uma mensagem publicada neste domingo (15) na rede social X.

A publicação inclui um vídeo das forças americanas embarcando em um helicóptero e depois no navio petroleiro.

Uma semana antes, o Pentágono interceptou o Aquila II de forma semelhante. Em dezembro, Trump ordenou um "bloqueio" de navios petroleiros sancionados que se dirigiam para e a partir da Venezuela. Pelo menos nove embarcações foram apreendidas desde então. Esses navios representam, no entanto, uma pequena fração do número total de embarcações da "frota fantasma" sancionadas que operam em todo o mundo para driblar sanções e que chegariam a cerca de 800, segundo um alto oficial da Guarda Costeira americana.